Schlein | Destra mondiale usa stessi nemici migranti e Lgbt per distrarci da assenza risultati – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 26 settembre 2025 “L'estrema destra usa gli stessi nemici ogni giorno. Hanno bisogno di nemici perché non stanno producendo risultati e ogni giorno si scelgono gli stessi nemici: migranti, comunità LGBTQ, donne emancipate, ma anche giornalisti, giudici, l'opposizione perché devono distrarre..” Così la Segretaria del partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento al 'Global Progress action Summit 2025”, il summit mondiale del progressismo riformista, a Londra. Courtesy: Youtube Global Progress Action Summit 2025 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

