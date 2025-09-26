Schizzano i prezzi alimentari un terzo in più dal pre-Covid

Un terzo in più rispetto al periodo pre-Covid. L'aumento dei prezzi dei beni alimentari nell'Eurozona viene certificato dalla Bce nel suo bollettino economico. L'inflazione, per i prodotti alimentari, resta "ostinatamente alta", così cibo e bevande costano il 30% in più rispetto al 2019. Ad agosto i prezzi dei generi alimentari sono superiori del 34% rispetto allo stesso mese del 2019, un incremento molto maggiore rispetto al +23% per tutti i prezzi al consumo nello stesso periodo. Per la Banca centrale, l'Eurozona è "ben posizionata" per raggiungere il 2% dopo il picco del 10,6% registrato nell'ottobre del 2022.

Inflazione, schizzano i prezzi dei beni alimentari. Federconsumatori: "Rincari folli su caffè, frutta e latte"

Schizzano i prezzi alimentari, ma i salari restano al palo

