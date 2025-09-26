Schianto tra due auto e un camion in autostrada ma è un' esercitazione

Giovedì sera, 25 settembre, sull'autostrada A12 è stato simulato un incidente stradale con il coinvolgimento di due automobili e un mezzo pesante. I vigili del fuoco, il personale del 118 e si società Autostrade sono quindi intervenuti nella galleria Croce dei Tozzi, fra Sestri Levante e Deiva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

