Schianto mortale a Monzambano | al volante del Suv sbaglia manovra e schiaccia contro una colonna un uomo di 48 anni
Monzambano (Mantova), 26 settembre 2025 – Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, tra strada Valeggio e via Marconi. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (in provincia di Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte istantanea. L’ottantenne potrebbe avere sbagliato a schiacciare i pedali, confondendosi fra l’acceleratore e la frizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
