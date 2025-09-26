Schianto mortale a Monzambano | al volante del Suv sbaglia manovra e schiaccia contro una colonna un uomo di 48 anni

Monzambano (Mantova), 26 settembre 2025 –  Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano,  tra strada Valeggio e via Marconi. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (in provincia di Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato  frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte istantanea. L’ottantenne potrebbe avere sbagliato a schiacciare i pedali, confondendosi fra l’acceleratore e la frizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

schianto mortale monzambano volanteSuv sbaglia manovra in fase di parcheggio e uccide un 48enne schiacciandolo contro un muro. Al volante un veronese di 84 anni - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. msn.com scrive

