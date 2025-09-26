Schiamazzi e risse a Bentivoglio chiuso il locale incubo dei vicini
Urla, risse e schiamazzi da parte di alcuni clienti sono costati sette giorni di sospensione per un locale di Bentivoglio.Il titolare è stato costretto ad abbassare la saracinesca del suo locale in via Santa Maria in Duno, nell'omonima frazione del comune bolognese, dopo il provvedimento emesso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: schiamazzi - risse
