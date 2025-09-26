Schiaffo ad un compagno di squadra | espulsione mai vista

Calciomercato.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamoroso cartellino rosso per un episodio che raramente si è visto su un campo da calcio Un cartellino rosso che ha del clamoroso e una vicenda che raramente si è vista su un campo di calcio. La tensione in campo è sempre molto alta in tutte le partite e spesso capita che tra avversari la stessa tensione possa sfociare in scontri, anche animati. Cartellino rosso clamoroso per Erkin: espulso dopo uno schiaffo ad un compagno di squadra (Lapresse) – calciomercato.it Che questa tensione possa sfogarsi tra compagni di squadra è invece estremamente raro, anche se è esattamente quello che è accaduto in Turchia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

schiaffo ad un compagno di squadra espulsione mai vista

© Calciomercato.it - Schiaffo ad un compagno di squadra: espulsione mai vista

In questa notizia si parla di: schiaffo - compagno

Erkin, ma cosa fai? Schiaffo a un compagno di squadra e rosso diretto!

schiaffo compagno squadra espulsioneCaner Erkin schiaffeggia un compagno in campo: prima il cartellino rosso, poi finisce fuori rosa - Caner Erkin schiaffeggia un compagno di squadra in campo e viene espulso: l'ex calciatore dell'Inter si è reso protagonista di un episodio alquanto singolare ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Schiaffo Compagno Squadra Espulsione