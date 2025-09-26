Clamoroso cartellino rosso per un episodio che raramente si è visto su un campo da calcio Un cartellino rosso che ha del clamoroso e una vicenda che raramente si è vista su un campo di calcio. La tensione in campo è sempre molto alta in tutte le partite e spesso capita che tra avversari la stessa tensione possa sfociare in scontri, anche animati. Cartellino rosso clamoroso per Erkin: espulso dopo uno schiaffo ad un compagno di squadra (Lapresse) – calciomercato.it Che questa tensione possa sfogarsi tra compagni di squadra è invece estremamente raro, anche se è esattamente quello che è accaduto in Turchia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Schiaffo ad un compagno di squadra: espulsione mai vista