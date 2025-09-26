Schiacciato da un Suv che stava parcheggiando 48enne morto sul colpo | alla guida un 84enne

Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio, poco prima delle 14, in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona), alla guida di un Suv Audi bianco, avrebbe urtato l’uomo durante una manovra di parcheggio, schiacciandolo contro una colonna e uccidendolo sul colpo. L’errore del conducente durante la manovra. L’anziano alla guida avrebbe azionato accidentalmente l’accelerator abbia per sbaglio azionato l’acceleratore o la frizione, muovendo in avanti l’auto. 🔗 Leggi su Open.online

