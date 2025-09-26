Schiacciato da suv che parcheggia morto un pedone nel mantovano

Tg24.sky.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto schiacciato da un'auto in fase di parcheggio. La vittima è un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova. La dinamica. Secondo una  prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

schiacciato da suv che parcheggia morto un pedone nel mantovano

© Tg24.sky.it - Schiacciato da suv che parcheggia, morto un pedone nel mantovano

In questa notizia si parla di: schiacciato - parcheggia

schiacciato suv parcheggia mortoSchiacciato da un suv che parcheggia, morto un pedone nel Mantovano - Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova. Scrive ansa.it

schiacciato suv parcheggia mortoMonzambano, muore schiacciato contro una colonna dal suv guidato da un uomo di 84 anni - Un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un automobilista di 84 anni alla guida di un suv questo pomeriggio in un parcheggio tra strada Valeggio e via Marconi a Monzambano, in provincia di ... Riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Schiacciato Suv Parcheggia Morto