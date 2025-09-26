Schiacciato da suv che parcheggia morto un pedone nel mantovano

Morto schiacciato da un'auto in fase di parcheggio. La vittima è un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, travolto e ucciso oggi pomeriggio in un parcheggio a Monzambano, in provincia di Mantova. La dinamica. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista 84enne di Sommacampagna (Verona) alla guida di un Suv, durante una manovra errata per occupare uno stallo di sosta, avrebbe urtato frontalmente l'uomo che si trovava sotto il portico di un negozio, schiacciandolo contro una colonna e provocandone la morte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Schiacciato da suv che parcheggia, morto un pedone nel mantovano

