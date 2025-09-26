Schiacciato contro una colonna dal suv in fase di parcheggio | muore a 48 anni Il guidatore 84enne avrebbe sbagliato manovra

MONZAMBANO (MANTOVA) - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. La tragedia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

