MONZAMBANO (MANTOVA) - Si trovava in piedi fuori da un negozio quando un suv in fase di parcheggio, guidato da un 84enne, lo ha travolto e schiacciato contro il muro, uccidendolo. La tragedia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Schiacciato contro una colonna dal suv in fase di parcheggio: muore a 48 anni. Il guidatore 84enne avrebbe sbagliato manovra

