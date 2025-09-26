Scherma | la teatina Anastasia Gentile al Trofeo Coni 2025
La teatina Anastasia Gentile, spadista Under 14 del circolo Teate Scherma, è nella delegazione della scherma abruzzese al decimo trofeo Coni 2025: l'appuntamento sportivo che riunisce annualmente tutte le discipline in una sorta di Olimpiade italiana under 14.Per la decima edizione, la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: scherma - teatina
