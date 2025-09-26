Scende dall' auto dopo un incidente e il ladro ruba telefono e portafogli dalla vettura

È sceso dall'auto che stava guidando dopo aver avuto un piccolo incidente con un altro automobilista. Tanto è bastato a un malvivente per aprire lo sportello della macchina lasciata incustodita e scappare con telefono cellulare e portafoglio appoggiati nell'abitacolo. Il predone è entrato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

