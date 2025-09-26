Finisce in tribunale la lite tra il Comune di Riomaggiore e la Regione Liguria sugli scarichi “abusivi“ dei bagni pubblici del borgo. Una vicenda che affonda le sue radici cinque anni fa, ma che emerge solo ora, alla luce degli atti con cui il Comune guidato da Fabrizia Pecunia ha deciso di impugnare l’ordinanza ingiuntiva emessa dagli uffici regionali sulla base del verbale messo nero su bianco dal comando carabinieri forestali delle Cinque terre. L’amministrazione comunale si è affidata dall’avvocato Riccardo De Marco; la prima udienza in tribunale è attesa per dicembre. Tutto ha avuto inizio nel settembre del 2020, quando i carabinieri forestali all’esito di un sopralluogo sottoscrivono un verbale di accertamento di violazione amministrativa nel quale si evidenzia che gli scarichi della struttura, "recapitano nel torrente in assenza della prevista autorizzazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarichi abusivi. Impugnata la sanzione