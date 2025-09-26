scandone emozioni e orgoglio biancoverde al carcere borbonico

Tempo di lettura: 3 minuti Una serata di sport, emozioni e identità biancoverde. Nella suggestiva cornice del Carcere Borbonico di Avellino, gremito in ogni ordine di posto, si è svolta la presentazione ufficiale della Scandone Avellino che affronterà il campionato di Serie B Interregionale 20252026. A fare gli onori di casa è stato Giuseppe Limongiello, CMO di Magma Sports, main sponsor della squadra, che ha rimarcato l’orgoglio di legare il nome dell’azienda a quello della Scandone: “Non è soltanto una squadra di basket, ma un simbolo che unisce generazioni e racconta storie di sacrificio, entusiasmo e orgoglio irpino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

