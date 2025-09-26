Scanavino Juventus scenari completamente stravolti con la promozione di Comolli a ad Cosa filtra sul futuro del dirigente bianconero

Scanavino Juventus, il suo futuro è al centro del riassetto societario: può restare come AD dell'area finanziaria o assumere un nuovo incarico in Exor. Nel grande riassetto societario che sta ridisegnando il futuro della Juventus, una delle figure chiave su cui si concentrano le maggiori attenzioni è quella di Maurizio Scanavino. L'attuale Amministratore Delegato, uomo che ha guidato il club fuori dalle tempeste del post-inchiesta Prisma, si trova ora a un bivio. Con la promozione ormai certa di Damien Comolli a nuovo AD dell'area sportiva, il suo ruolo è destinato a cambiare. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, per lui si profilano due possibili scenari, entrambi di altissimo profilo.

