Scambio politico mafioso | Olivieri condannato a nove anni

È stato condannato a 9 anni di reclusione Giacomo Olivieri, accusato, tra gli altri capi, di voto di scambio politico-mafioso. È lui il principale imputato del processo "Codice.

Codice Interno, è il giorno decisivo: attesa la sentenza sui rapporti tra mafia e politica a Bari, Olivieri rischia 10 anni - Secondo i pm della Dda avrebbe stretto un patto con tre clan per ottenere i voti necessari a far eleggere al Consiglio comunale, nel 2019, la moglie Maria Carmen Lorusso ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it