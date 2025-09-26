Scambio politico mafioso | Olivieri condannato a 9 anni

È stato condannato a 9 anni di reclusione Giacomo Olivieri, accusato, tra gli altri capi, di voto di scambio politico-mafioso. È lui il principale imputato del processo "Codice. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Scambio politico mafioso: Olivieri condannato a nove anni

