Scambio politico mafioso | Olivieri condannato a 9 anni Tutte le condanne
Codice Interno, pioggia di condanne per mafia e politica a Bari: 9anni a Olivieri - Nove anni per Giacomo Olivieri, l'ex consigliere regionale accusato di voto di scambio politico mafioso alle elezioni comunali di Bari del 2019. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it