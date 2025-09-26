Il calcio inglese è stato profondamente sconvolto dalla notizia della tragica scomparsa del giovane attaccante di soli 21 anni, avvenuta durante una partita. Il match, che avrebbe dovuto rappresentare un normale appuntamento sportivo, si è trasformato in un dramma che ha lasciato sgomenti tifosi e addetti ai lavori. Leggi anche: “Autostrada chiusa”. Maxi incidente tra più auto in galleria, traffico bloccato Tragedia durante una partita della Isthmian Premier Division. Il tragico incidente è avvenuto durante una partita tra Chichester City e Wingate & Finchley, valida per la Isthmian Premier Division. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sbatte violentemente in campo e muore, dramma per il giovane campione