Sbatte violentemente in campo e muore dramma per il giovane campione
Il calcio inglese è stato profondamente sconvolto dalla notizia della tragica scomparsa del giovane attaccante di soli 21 anni, avvenuta durante una partita. Il match, che avrebbe dovuto rappresentare un normale appuntamento sportivo, si è trasformato in un dramma che ha lasciato sgomenti tifosi e addetti ai lavori. Leggi anche: “Autostrada chiusa”. Maxi incidente tra più auto in galleria, traffico bloccato Tragedia durante una partita della Isthmian Premier Division. Il tragico incidente è avvenuto durante una partita tra Chichester City e Wingate & Finchley, valida per la Isthmian Premier Division. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Scivola in un parco acquatico e sbatte violentemente la testa: ferito 43enne di San Giovanni Rotondo
Pauroso incidente nella mattina a Cesenatico. A pochi passi dal mercato settimanale degli ambulanti, un'auto è finita sulla pista ciclabile, travolgendo bici e motorini parcheggiati, per poi sbattere violentemente contro un'altra vettura e cappottarsi. Cinque i feriti
Si tuffa dalla scogliera: sbatte sulle rocce e muore - Sembrava inscalfibile, imperturbabile, imbattibile, come quando giocava a football americano, la sua passione. Riporta ilgiornale.it