Sbatte violentemente in campo e muore dramma per il giovane campione

Tvzap.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio inglese è stato profondamente sconvolto dalla notizia della tragica scomparsa del giovane attaccante di soli 21 anni, avvenuta durante una partita. Il match, che avrebbe dovuto rappresentare un normale appuntamento sportivo, si è trasformato in un dramma che ha lasciato sgomenti tifosi e addetti ai lavori. Leggi anche: “Autostrada chiusa”. Maxi incidente tra più auto in galleria, traffico bloccato Tragedia durante una partita della Isthmian Premier Division. Il tragico incidente è avvenuto durante una partita tra Chichester City e Wingate & Finchley, valida per la Isthmian Premier Division. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sbatte violentemente in campo e muore dramma per il giovane campione

© Tvzap.it - Sbatte violentemente in campo e muore, dramma per il giovane campione

In questa notizia si parla di: sbatte - violentemente

Scivola in un parco acquatico e sbatte violentemente la testa: ferito 43enne di San Giovanni Rotondo

Si tuffa dalla scogliera: sbatte sulle rocce e muore - Sembrava inscalfibile, imperturbabile, imbattibile, come quando giocava a football americano, la sua passione. Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Sbatte Violentemente Campo Muore