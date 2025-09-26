Saw XI si farà? La verità sul futuro della saga horror dopo lo stop e la vendita del franchise
Saw XI non ha una data ufficiale né trailer: Oren Koules svela perché il film si è fermato e cosa attende la saga con Jason Blum e Lionsgate. Per mesi i fan di Saw hanno temuto il peggio: voci sempre più insistenti parlavano di un possibile stop a Saw XI e addirittura della vendita dell’intero franchise. Una notizia che aveva lasciato i seguaci della saga in sospeso, tra incertezza e delusione. E così è arrivato a fare chiarezza mese scorso Oren Koules, co-fondatore di Twisted Pictures e per anni produttore della serie, che ha spiegato a Fangoria le ragioni dietro la mancata realizzazione dell’undicesimo capitolo e cosa ci si può aspettare ora che i diritti sono passati a Jason Blum, Lionsgate e James Wan, il creatore originale del marchio. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
Saw XI, annunciato il regista: è un volto noto del franchise horror - Nelle ultime ore è stato annunciato il nome del regista di Saw XI, undicesimo capito della saga horror di Lionsgate. Come scrive movieplayer.it
Saw XI, svelato il nome del regista del nuovo capitolo della saga horror - Per l’undicesimo capitolo dell'epopea dell'orrore, tornerà il regista del decimo atto: Kevin Greutert è il cineasta che avremo ancora una volta dietro la macchina da presa per riprendere tutto il ... Si legge su tg24.sky.it