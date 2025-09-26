Saw XI non ha una data ufficiale né trailer: Oren Koules svela perché il film si è fermato e cosa attende la saga con Jason Blum e Lionsgate. Per mesi i fan di Saw hanno temuto il peggio: voci sempre più insistenti parlavano di un possibile stop a Saw XI e addirittura della vendita dell’intero franchise. Una notizia che aveva lasciato i seguaci della saga in sospeso, tra incertezza e delusione. E così è arrivato a fare chiarezza mese scorso Oren Koules, co-fondatore di Twisted Pictures e per anni produttore della serie, che ha spiegato a Fangoria le ragioni dietro la mancata realizzazione dell’undicesimo capitolo e cosa ci si può aspettare ora che i diritti sono passati a Jason Blum, Lionsgate e James Wan, il creatore originale del marchio. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

Saw XI si farà? La verità sul futuro della saga horror dopo lo stop e la vendita del franchise