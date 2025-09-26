Savona e le campane di piazza Mameli | Fermarsi ai rintocchi delle 18 è più di un rito

Si accende il dibattito dopo che "Il Secolo XIX" ha evidenziato come la consuetudine del "fermo" vacilli dopo decenni: "Si tratta di un unicum che i savonesi dovrebbero impegnarsi a spiegare anche a chi capita in centro e non sa nulla".

