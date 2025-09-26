Saudi Pro League Al Nassr espugna Gedda | decisivi Mané e Cristiano Ronaldo contro l’Al Ittihad di Benzema

Saudi Pro League, Al Nassr da sogno: decisivi Mané e Cristiano Ronaldo contro l’Al Ittihad di Benzema. Il racconto della sfida Il big match della Saudi Pro League non ha deluso le aspettative. All’Al Inma Bank Stadium di Gedda, l’Al Nassr ha superato l’Al Ittihad con un secco 2-0, confermandosi in vetta alla classifica e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

