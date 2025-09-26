Sassuolo-Udinese domenica 28 settembre 2025 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il lunch match domenicale della quinta giornata di Serie A è quello in programma al Mapei tra Sassuolo e Udinese. Si affrontano due squadre che arrivano da una sconfitta e che puntano a tornare a muovere subito la classifica. I neroverdi hanno fin qui faticato davvero molto in questo inizio di stagione caratterizzato particolarmente da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: sassuolo - udinese
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: il Torino apre la domenica degli 1-0, seguono Udinese e Sassuolo. Goleada dell’Atalanta
Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura
Sassuolo vs Udinese, quinta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Dove vedere #Sassuolo-#Udinese in tv? Dazn o sky, orario - X Vai su X
"Il Sassuolo è una buona squadra. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa". Lo ha detto Kosta Runjaic presentando il lunch match di domenica della sua Udinese. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni Sassuolo-Udinese: Pinamonti sfida Davis, le sensazioni su Lovric e Koné - Nella giornata di domenica 28 settembre, andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio ... Come scrive fantamaster.it
Pronostico Sassuolo vs Udinese – 28/09/2025 - La sfida che andrà in scena domenica 28 settembre 2025 alle ore 12:30 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore tra Sassuolo e Udinese rappresenta un incrocio ... Scrive news-sports.it