sassuolo alzare il livello nelle gare chiave

"Alzare il livello". Il lascito di Coppa parla chiaro: il 'nuovo' Sassuolo comincia a vedersi, ma non del tutto. E il 'Sassuolo Due', ovvero le seconde linee delle quali Fabio Grosso ha fatto ampio uso in occasione della gara di Coppa Italia non valgono i titolari. Vero tuttavia che Grosso ha scelto, con tutta probabilità, una formazione 'nuova' per 1011 anche per valutare a che punto fosse chi fin qua ha avuto meno spazio in campionato, altrettanto vero che le indicazioni ricevute dopo la gara del Sinigaglia sono ragionevolmente chiare e dicono, appunto che il famoso 'livello' va necessariamente alzato.

