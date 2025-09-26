Sassuolo alzare il livello nelle gare chiave
"Alzare il livello". Il lascito di Coppa parla chiaro: il ‘nuovo’ Sassuolo comincia a vedersi, ma non del tutto. E il ‘Sassuolo Due’, ovvero le seconde linee delle quali Fabio Grosso ha fatto ampio uso in occasione della gara di Coppa Italia non valgono i titolari. Vero tuttavia che Grosso ha scelto, con tutta probabilità, una formazione ‘nuova’ per 1011 anche per valutare a che punto fosse chi fin qua ha avuto meno spazio in campionato, altrettanto vero che le indicazioni ricevute dopo la gara del Sinigaglia sono ragionevolmente chiare e dicono, appunto che il famoso ‘livello’ va necessariamente alzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sassuolo - alzare
Non si può soffrire così tanto in partite dove domini per 90 minuti… per fortuna sono arrivati i 3 punti e ci siamo levati il Sassuolo almeno per un girone. Dai ora bisogna lavorare per alzare il livello #Inter #ForzaInter #InterSassuolo #SerieAEnilive - X Vai su X
Lazio quasi al completo contro il Sassuolo: Sarri vuole alzare i ritmi, Nuno Tavares in rampa di lancio. https://www.lazionews.eu/notizie/lazio-sarri-squadra-completo-tavares-titolare/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Sarri #SassuoloLazio #NunoTava - facebook.com Vai su Facebook
Sassuolo, alzare il livello nelle gare chiave - In arrivo gli scontri con le dirette concorrenti Udinese e Verona: vietato sbagliare, urge eliminare i troppi alti e bassi nel rendimento ... Riporta msn.com
Como-Sassuolo Coppa Italia 3-0 – Grosso: “Rimettere in campo gli stessi, Como più bravo di noi” - Sonora sconfitta per il Sassuolo, che saluta la Coppa Italia, per mano del Como in una gara mai in discussione. canalesassuolo.it scrive