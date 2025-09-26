Sartoria Formosa | 60 anni di eleganza napoletana

Nel panorama della sartoria italiana, pochi nomi riescono a incarnare con la stessa intensità tradizione, innovazione e passione come Sartoria Formosa. A settembre 2025, questo simbolo dell'eleganza napoletana celebra un traguardo straordinario: 60 anni di attività e di "fatto a mano", confermandosi non solo come custode di un'arte antica, ma come interprete contemporaneo dell'eccellenza sartoriale italiana. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sartoria Formosa: 60 anni di eleganza napoletana.

