Sartoria Formosa | 60 anni di eleganza napoletana

Mondouomo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama della sartoria italiana, pochi nomi riescono a incarnare con la stessa intensità tradizione, innovazione e passione come Sartoria Formosa. A settembre 2025, questo simbolo dell'eleganza napoletana celebra un traguardo straordinario: 60 anni di attività e di "fatto a mano", confermandosi non solo come custode di un'arte antica, ma come interprete contemporaneo dell'eccellenza sartoriale italiana. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

sartoria formosa 60 anni di eleganza napoletana

© Mondouomo.it - Sartoria Formosa: 60 anni di eleganza napoletana.

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Franco Puppato, 60 anni di eccellenza sartoriale e una vita dedicata all'arte - In occasione dei suoi 60 anni di attività, Franco Puppato ha condiviso ieri sera, durante un’intervista esclusiva al Gritti Palace, la sua continua spinta all'innovazione e il profondo legame con la ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sartoria Formosa 60 Anni