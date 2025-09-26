Sartoria Formosa | 60 anni di eleganza napoletana

Nel panorama della sartoria italiana, pochi nomi riescono a incarnare con la stessa intensità tradizione, innovazione e passione come Sartoria Formosa. A settembre 2025, questo simbolo dell'eleganza napoletana celebra un traguardo straordinario: 60 anni di attività e di "fatto a mano", confermandosi non solo come custode di un'arte antica, ma come interprete contemporaneo dell'eccellenza sartoriale italiana. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

Argomenti simili trattati di recente

Sartoria Latorre, un cortometraggio e una nuova collezione per celebrare i suoi 60 anni - L’azienda pugliese specializzata nel menswear festeggia 60 anni di attività unendo cinema e moda: nei giorni scorsi, in un evento esclusivo durante la Milano Fashion Week, ha presentato sia il ... Da tg24.sky.it

I bermuda sono gli shorts più eleganti. I look da copiare a 20, 30, 40, 50, 60 anni - Per una trentenne attenta allo stile, l’outfit da provare è con il gilet sartoriale lungo, da indossare chiuso in ufficio e sbottonato nel tempo libero. Scrive iodonna.it

La gonna anti-Boho che sarà ovunque a settembre riprende un classico sartoriale anni 60, ma con un twist inaspettato - Quando Christian Dior presentò la sua collezione “A Line” per la Haute Couture primavera estate 1955, questa forma dalle spalle strette, la vita abbassata e una gonna molto svasata fu dichiarata la ... Da vogue.it