Sarkozy ormai ha smesso di ridere Condannato a 5 anni andrà in cella

26 set 2025

L’ex presidente giudicato colpevole di aver consentito ai suoi collaboratori di ricevere denaro da Gheddafi. Farà appello, ma intanto finirà in carcere «a testa alta». Critiche ai giudici dal centrodestra e dalla Le Pen. 🔗 Leggi su Laverita.info

Sarkozy, Gheddafi e i fondi illegali: l'ex presidente francese condannato per associazione a delinquere, prosciolto per corruzione - Un ex presidente condannato, una campagna elettorale che non ha mai smesso di suscitare sospetti, e una verità giudiziaria che arriva a ...

