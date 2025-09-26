Sarkozy ormai ha smesso di ridere Condannato a 5 anni andrà in cella

L’ex presidente giudicato colpevole di aver consentito ai suoi collaboratori di ricevere denaro da Gheddafi. Farà appello, ma intanto finirà in carcere «a testa alta». Critiche ai giudici dal centrodestra e dalla Le Pen. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sarkozy ormai ha smesso di ridere. Condannato a 5 anni, andrà in cella

In questa notizia si parla di: sarkozy - ormai

Condanna di Sarkozy: il gesto di Carla Bruni al termine della conferenza stampa, all'uscita dall'aula del tribunale - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy, Gheddafi e i fondi illegali: l'ex presidente francese condannato per associazione a delinquere, prosciolto per corruzione - Un ex presidente condannato, una campagna elettorale che non ha mai smesso di suscitare sospetti, e una verità giudiziaria che arriva a ... Riporta msn.com