Sarkozy dieci anni di scandali | ora va in carcere

(Adnkronos) – Per la prima volta nella storia della Republique, un ex presidente finirà ditero le sbarre. Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti illegali dalla Libia dell'allora dittatore Muammar Gheddafi alla sua campagna presidenziale del 2007. Anche in caso di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Riconosciuto colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto dalle accuse di corruzione. Questa la sentenza inflitta dal Tribunale di Parigi a Nicolas Sarkozy nell’ambito del processo sui sospetti finanziamenti alla campagna presidenziale del 2007 prov - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy, dieci anni di scandali: ora va in carcere - Sarkozy è stato anche condannato in appello nel febbraio 2024 a un anno di carcere, di cui sei mesi sospesi, nell'ambito del caso Bygmalion, che riguardava il finanziamento della sua campagna ... Da adnkronos.com

Sarkozy va in carcere per i fondi libici: 'Io innocente' - Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere e lo ha condannato a 5 anni di carcere. Riporta ansa.it