Sarkozy condannato ma dove sta il reato? Sembra 1984 di Orwell

Lidentita.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy andrà in prigione perché è stato condannato a cinque anni per “associazione a delinquere” nel caso dei presunti finanziamenti libici del 2007, nonostante sia stato assolto dalle accuse principali di corruzione, appropriazione indebita e finanziamento illecito. Quindi il reato non c’è. È un paradosso giuridico che scuote lo Stato di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

