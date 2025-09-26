Sarkozy condannato andrà in carcere Prima volta per un ex presidente

Un (ex) presidente della Repubblica andrà in prigione. Nicola Sarkozy è stato condannato ieri, in primo grado, a 5 anni di carcere per «associazione a delinquere» nel caso dei finanziamenti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sarkozy condannato, andrà in carcere. Prima volta per un ex presidente

In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato

Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"

Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse

Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito di un complesso schema che avrebbe coinvolto l'ex regime libico di Muammar Gheddafi ? https://l.euronews.com/3kJi - X Vai su X

#Tg2000 - #Francia, #Sarkozy condannato a 5 anni. Andrà in carcere #25settembre #Tv2000 #Francia - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere. 'Faccio appello, sono innocente' - Colpevole di associazione a delinquere, assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Sarkozy condannato a 5 anni: "Dormirò in carcere, ma sono innocente" - Lo ha detto l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy dopo che, nella mattina di ... Segnala iltempo.it