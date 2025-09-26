Sarkozy condannato a 5 anni di carcere | per finanziamenti illeciti

Un fatto mai visto prima nella Quinta Repubblica francese: per la prima volta, un ex presidente è stato condannato a una pena detentiva senza condizionale. Nicolas Sarkozy dovrà scontare cinque anni di carcere per associazione a delinquere. Secondo i giudici, l’ex capo dello Stato avrebbe permesso ai suoi collaboratori più fidati di cercare finanziamenti illeciti dal regime libico in vista della sua campagna elettorale del 2007. La sentenza sottolinea che Sarkozy non poteva non sapere cosa stesse accadendo attorno a lui. Anzi, avrebbe chiuso un occhio, se non entrambi, lasciando che queste manovre si svolgessero sotto la sua responsabilità diretta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sarkozy condannato a 5 anni di carcere: per finanziamenti illeciti

In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato

Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"

Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse

L’Ucraina e i fondi russi congelati. Sarkozy condannato. Apple contro l’Ue - X Vai su X

#Tg2000 - #Francia, #Sarkozy condannato a 5 anni. Andrà in carcere #25settembre #Tv2000 #Francia - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Lo riporta gazzetta.it

Sarkozy andrà in carcere: 5 anni per fondi elettorali ricevuti da Gheddafi. L'ex presidente: «In prigione a testa alta, sono innocente» - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di ... Lo riporta ilmessaggero.it