Sarkozy condannato a 5 anni | carcere con esecuzione immediata ma a effetto differito
Parigi, 26 settembre 2025 – L’ex presidente Nicolas Sarkozy è stato condannato dal tribunale correzionale di Parigi a cinque anni di reclusione per association de malfaiteurs nell’inchiesta sui presunti fondi libici alla campagna del 2007. La pena è esecutiva subito: scatta un mandato di deposito a effetto differito. Tradotto: l’appello non sospende l’ingresso in carcere. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
