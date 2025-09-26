Sarkozy condannato a 5 anni | carcere con esecuzione immediata ma a effetto differito

Sbircialanotizia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 26 settembre 2025 – L’ex presidente Nicolas Sarkozy è stato condannato dal tribunale correzionale di Parigi a cinque anni di reclusione per association de malfaiteurs nell’inchiesta sui presunti fondi libici alla campagna del 2007. La pena è esecutiva subito: scatta un mandato di deposito a effetto differito. Tradotto: l’appello non sospende l’ingresso in carcere. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

sarkozy condannato a 5 anni carcere con esecuzione immediata ma a effetto differito

© Sbircialanotizia.it - Sarkozy condannato a 5 anni: carcere con esecuzione immediata (ma a effetto differito)

In questa notizia si parla di: sarkozy - condannato

Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"

Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere sui fondi elettorali da Gheddafi, ma assolto da altre 2 accuse

sarkozy condannato 5 anniSarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Secondo gazzetta.it

sarkozy condannato 5 anniSarkozy, dieci anni di scandali: ora va in carcere - Sarkozy è stato anche condannato in appello nel febbraio 2024 a un anno di carcere, di cui sei mesi sospesi, nell'ambito del caso Bygmalion, che riguardava il finanziamento della sua campagna ... Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Condannato 5 Anni