La nuova Capsule Collection unisce herritage e innovazione: borse versatili con luce interna, design Geo 2.0 ed eleganza. Un incontro armonioso tra heritage e avanguardia, dove la tradizione di Alviero Martini 1A Classe si fonde con la visione della Designer Sara Giunti, che unisce moda e tecnologia in un mix unico e innovativo. Da questa sinergia prende vita la Capsule Collection Saragiunti x 1A Classe per l’AutunnoInverno 2025-26, che ridefinisce il concetto stesso di borsa, trasformandola in un accessorio che non solo accompagna, ma illumina ogni momento della giornata. Protagonista assoluta della Collezione è la borsa Hobo, modello iconico e versatile che si trasforma con quattro diverse portabilità – da tracolla a borsa a mano – pensate per seguire il ritmo dinamico di chi la indossa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Saragiunti x 1A Classe: borse hi-tech per AW 2025/26