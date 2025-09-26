Sarà un ottobre NERO ondata di scioperi | segna queste date sul calendario
Scioperi in vista a ripetizione in tutto il paese e da parte delle categorie più disparate, il mese di ottobre sarà complicato da gestire L’estate è ormai solo un ricordo e non soltanto dal punto di vista climatico, con le temperature che si stanno abbassando e il ritorno delle piogge. Sono lontani i giorni in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Più di 50 immagini, intensamente in bianco e nero, per immergersi fino al 30 ottobre prossimo nel nuovo lavoro di Antonio Biasiucci, Insula. In mostra alla certosa di San Giacomo di Capri, l'artista campano, mette in scena una narrazione visionaria dell'isola di Capri
? Nero Kane, new album + Lasael | Live al Circolo Sabato 11 ottobre, dalle 21:30 Ingresso 5€ alla porta, 5€ + ddp su Dice. Riservato soc* ARCI Porte aperte dalle 18:00 Il songwriter, cantante e chitarrista Nero Kane, accompagnato al mellotron e all - facebook.com Vai su Facebook