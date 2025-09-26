Sarà già sfida Scudetto a San Siro? Le reazioni di Conte e Allegri sono chiare | ora non si torna più indietro
I due club si sfideranno in una sfida che ha già il sapore del match decisivo in chiave campionato: i tecnici hanno reagito senza filtri Milan e Napoli si affronteranno in una partita che, pur essendo solo alla quinta giornata di Serie A, ha il peso di un crocevia per lo Scudetto. Non è solo una questione di punti: è lo scontro tra due filosofie, due storie, due uomini: Max Allegri e Antonio Conte. Entrambi gli allenatori, con le loro parole taglienti durante le scorse conferenze, lasciano poco spazio ai dubbi: quella di domenica non è una partita qualunque. Milan-Napoli, è corsa Scudetto: i due mister non si nascondono. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Milan, Allegri lancia la sfida a Conte: sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis
“Il Napoli è favorito per lo Scudetto”, al via (subito) la sfida a Conte: l’annuncio è arrivato in diretta
Di Lorenzo sicuro sullo scudetto: sfida lanciata alle avversarie!
Il Napoli riparte dal Sassuolo, sfida a Maradona e al tabù del bis Scudetto: senza Lukaku Conte lancia De Bruyne e i Fab Four, esodo azzurro - Alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia gli azzurri di Antonio Conte, reduci dal trionfo dello scorso ... Come scrive calciomercato.com
Pronostico Napoli-Cagliari, al Maradona si rivede la sfida Scudetto - Cagliari, come nell’ultima giornata della scorsa Serie A che sancì il trionfo della squadra di Antonio Conte e il quarto Scudetto della storia partenopea. Si legge su tuttomercatoweb.com