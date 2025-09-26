sapori musica e fotografia al mercato delle vettovaglie

L’autunno è ormai arrivato ed ha portato con sé piogge e temperature più basse; è giunto quindi il momento di salutare spiagge e lidi che ci hanno fatto compagnia nel corso dell’estate e tornare a popolare le città, senza farsi ingrigire dal cambio di stagione. Inoltre, se è vero che l’autunno porta con sé piogge e routine, è anche vero che apparecchia le nostre tavole con i deliziosi sapori delle nostre terre. Per questo, se domani non sapete cosa fare, la soluzione potrebbe essere a Livorno, più precisamente all’interno dello splendido Mercato delle Vettovaglie, da poco inserito dal Financial Times nella classifica dei migliori mercati alimentari al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

