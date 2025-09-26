Sanzione dell' Antitrust sui carburanti è scontro con l' Eni

Con una sanzione da 936 milioni complessivi, l’Antitrust multa Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil contestando una intesa restrittiva della concorrenza. L'istruttoria, avviata dopo la segnalazione di un whistleblower, ha concluso che i principali operatori petroliferi si sono coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. E’ duro lo scontro con L’Eni,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sanzione dell'Antitrust sui carburanti, è scontro con l'Eni

In questa notizia si parla di: sanzione - antitrust

