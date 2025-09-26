Santi Medici Cosma e Damiano | festa ad Alberobello ed in altri paesi pugliesi

È festa patronale ad Alberobello ma anche in altri paesi della Puglia e in altre zone d’Italia. Festa dei Santi Medici, Cosma e Damiano. Oggi le celebrazioni principali, nella capitale dei trulli, per la festa ma è di rilievo anche la funzione religiosa in basilica alle 4 del 27 settembre, la messa dei pellegrini, seguita sempre da numerosissimi fedeli che arrivano ad Alberobello da tutto il territorio. (foto: repertorio, messa del pellegrino 2023) L'articolo Santi Medici Cosma e Damiano: festa ad Alberobello ed in altri paesi pugliesi proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Santi Medici Cosma e Damiano: festa ad Alberobello ed in altri paesi pugliesi

