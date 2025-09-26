Sant' Eufemia d' Aspromonte uccise il maresciallo Azzolina | Rocco D' Amato torna in carcere dopo la condanna per droga

I carabinieri della compagnia di Palmi hanno eseguito a Sant'Eufemia d’Aspromonte un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Rocco D’Amato, 49 anni originario di Palmi, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sant eufemia d aspromonteSant’Eufemia d’Aspromonte, in manette Rocco D’Amato. Fu condannato per l’omicidio del maresciallo Azzolina - Il provvedimento definitivo, scaturito da condanne pronunciate sia a Roma che a Reggio Calabria, riguarda una pena complessiva di 4 anni e 8 mesi ... corrieredellacalabria.it scrive

