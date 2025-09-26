Santa Sofia ospita il Festival del Foliage con escursioni per grandi e piccini

Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Santa Sofia si celebra il Festival del Fall Foliage. L'appuntamento è alle ore 16 con la visita guidata al Centro Visita dedicato ai “Popoli del Parco” e le testimonianze sulla civiltà appenninica.A seguire a tavola con i “Popoli del Parco”: i piatti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: santa - sofia

Premio Sportilia, i grandi a Santa Sofia. Applausi a Sarri, Paris, i migliori arbitri e altri

Santa Sofia, il futuro dell'Asp e della casa di riposo: "Situazione delicata. “Lasciamo aperta ogni porta"

La festa multiculturale "Coloriamo il mondo" torna a Santa Sofia per una giornata dedicata al lavoro e all'ambiente

venerdì 26 settembre, ore 16 mediateca santa sofia, napoli via Santa Sofia 7, Napoli si discute il libro di #GianlucaSolla "La vita sghemba. Aki Kaurismäki alla fine del mondo" @MirellaArmiero @PieroSorr @marans77 @WeCinema @BiancoCritico @liviopartit - X Vai su X

Santa Sofia, “pagatemi e non vi arresto”: smascherata l’estorsione del finto poliziotto verso due coniugi - facebook.com Vai su Facebook

Weekend immerso nella natura e nella storia locale per Santa Sofia: in programma 'Ecomotiva' e il forum sulla sostenibilità - Quello a Santa Sofia sarà un fine settimana ricco di appuntamenti a contatto con la natura e la storia del territorio. Secondo forlitoday.it

Santa Sofia si fa internazionale e ospita il primo Forum sulla sostenibilità delle istituzioni culturali: in programma collegamenti con la Cina e New York - Dal 26 al 28 settembre a Santa Sofia si svolge il primo Forum internazionale sulla sostenibilità delle istituzioni culturali, un evento diffuso che vedrà la partecipazione di professionisti, studiosi ... Riporta forlitoday.it