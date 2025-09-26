Sanità tra prevenzione e presa in carico L’appello di Elena Bonetti

Prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico appropriata ed efficace. Questi gli strumenti cruciali per lo sviluppo di percorsi di cura che facciano bene ai cittadini e al Ssn. Questi i temi affrontati in occasione dell’appuntamento “Fragilità, verso un nuovo paradigma. Dalla salute dei cittadini alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale” organizzato da Formiche ed Healthcare Policy con il contributo non condizionante di Pfizer, con l’obiettivo di passare da un approccio emergenziale a uno strutturale, ponendo le basi per un nuovo paradigma nella gestione delle fragilità. A margine dell’evento abbiamo intervistato Elena Bonetti, membro della commissione Bilancio della Camera dei deputati e presidente della Commissione d’inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sanità, tra prevenzione e presa in carico. L’appello di Elena Bonetti

