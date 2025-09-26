Sanità proclamato sciopero | possibili disagi per gli utenti

Possibili disagi nell'ambito sanitario il prossimo venerdì 3 ottobre per uno sciopero proclamato dal Sindacato Intercategoriale Cobas e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza.L’Azienda Asl Toscana Nord Ovest si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: sanit - proclamato

Per la giornata di oggi proclamato lo sciopero generale in sostegno della popolazione della Striscia e della Global Sumud Flotilla. Coinvolti tutti i settori, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, dalla scuola alla sanità - X Vai su X

>>> Sanità, proclamato sciopero per lunedì 22 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero aeroporti venerdì 26 settembre, chi si ferma e quali sono i voli garantiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero aeroporti venerdì 26 settembre, chi si ferma e quali sono i voli garantiti ... Scrive tg24.sky.it

Venerdì sciopero nazionale del trasporto aereo. Ecco quando si ha diritto al rimborso - Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo e aeroportuale e anche dell’indotto per venerdì prossimo per: 1) motivi collegati al contratto; 2) per l’occupazione ... Secondo msn.com