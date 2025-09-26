Sanità Giuliano UGL | Regione Puglia svilisce professione infermieristica

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La UGL Salute esprime sdegno e forte contrarietà rispetto alla decisione assunta dalla Regione Puglia di approvare, in via provvisoria e straordinaria fino al 31 dicembre 2025, una deroga che consente alle RSA per anziani non autosufficienti di sostituire la figura dell’infermiere con quella dell’OS. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanit224 giuliano ugl regione puglia svilisce professione infermieristica

© Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Giuliano (UGL): "Regione Puglia svilisce professione infermieristica"

In questa notizia si parla di: sanit - giuliano

sanit224 giuliano ugl regioneSanità, Giuliano (UGL): “La Regione Puglia svilisce la professione infermieristica e scarica le emergenze delle RSA sugli OSS. Decisione inaccettabile” - Sanità, Giuliano (UGL): "La Regione Puglia svilisce la professione infermieristica e scarica le emergenze delle RSA sugli OSS. Secondo politicamentecorretto.com

Sanità, Giuliano (UGL): "Bene il rinnovato interesse per la medicina generale, ma serve un quadro nazionale chiaro e tempestivo" - Ma, avverte Giuliano: «Non possiamo permettere che ogni Regione proceda per conto ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Giuliano Ugl Regione