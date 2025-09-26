Sanità donazione per Oncologia | una cuffia speciale per evitare la perdita di capelli
Una nuova cuffia refrigerante, comprensiva di liquido, per il casco “Paxman Scalp Cooler” è stata donata dall'Inner Wheel Club di Città di Castello a favore dei pazienti che eseguono chemioterapia presso l'ambulatorio oncologico dell’ospedale tifernate. La donazione si è tenuta giovedì 25. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
