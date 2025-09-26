Sanità di territorio inaugurata la casa di comunità di Vigone | servirà la popolazione di dieci comuni del Pinerolese

Nella giornata di mercoledì 24 settembre 2025 in via Luisia 8 a Vigone è stata inaugurata la nuova casa di comunità dell'Asl To3. Operativa dallo scorso luglio, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 16 per le attività ambulatoriali specialistiche, nei notturni infrasettimanali e H24 nei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

