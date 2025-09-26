San Siro si avvicina il sì decisivo | sensazioni positive e c’è una sorpresa sui tempi!

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il tema stadio a Milano è entrato nella fase più calda. Come riporta La Repubblica, lunedì sarà il giorno decisivo per il futuro di San Siro, con il Consiglio comunale chiamato a votare la delibera per la cessione dell’impianto a  Inter  e   Milan. L’approvazione aprirebbe alla demolizione parziale della struttura e alla costruzione di un nuovo stadio moderno, punto nevralgico per il futuro dei due club e dell’intera città. La seduta di ieri sera ha segnato un passaggio cruciale: è stato superato lo scoglio del numero legale, fissato a 25 consiglieri, che rappresentava la principale incognita. 🔗 Leggi su Internews24.com

