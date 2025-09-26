San Siro Palmeri duro | La più grossa truffa edilizia ai danni della comunità milanese

San Siro, Palmeri attacca la vendita: «Ai livelli di Ciancimino e de Le Mani sulla Città». Le parole del giornalista. Lunedì 29 settembre sarà la giornata decisiva per il futuro di San Siro. Il Consiglio comunale di Milano è infatti chiamato a esprimersi con il voto definitivo sulla delibera per la vendita dello stadio e delle aree limitrofe a Inter e Milan, un passaggio cruciale dopo settimane di dibattito politico e istituzionale. Il tema continua a generare reazioni forti non solo in ambito amministrativo, ma anche nel mondo mediatico. Tra le voci più critiche si è levata quella del giornalista Tancredi Palmeri, che sui propri canali social ha espresso un giudizio durissimo sulla trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, Palmeri duro: «La più grossa truffa edilizia ai danni della comunità milanese»

È iniziato oggi in Consiglio Comunale il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter Milan? Le ultime da Palazzo Marino con @tancredipalmeri #Sportitalia #SanSiro - X Vai su X

