San Siro maggioranza non ancora compatta | la prospettiva e da chi può arrivare il voto decisivo

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il futuro di San Siro è arrivato al suo punto più delicato. Come ricorda Calciomercato.com, lunedì 29 settembre il Consiglio Comunale di Milano sarà chiamato ad approvare o respingere la delibera per la cessione dell’impianto e delle aree circostanti a Inter e Milan, che hanno già manifestato la volontà di costruire un nuovo stadio moderno accanto all’attuale Giuseppe Meazza, destinato a una parziale demolizione. La tensione è altissima perché la scadenza imposta dai vincoli della Soprintendenza incombe: entro novembre scatterà infatti la tutela sul secondo anello, un ostacolo che potrebbe rendere impossibile procedere con il progetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, maggioranza non ancora compatta: la prospettiva e da chi può arrivare il voto decisivo

