San Siro lunedì prevista una seduta ad oltranza in Consiglio per la decisione finale | tutte le novità

San Siro, tra opposizione e maggioranza oltre 180 emendamenti: lunedì decisiva la seduta per il via libera alla vendita dell’impianto a Inter e Milan. La vendita di San Siro continua a essere al centro del dibattito politico milanese. Nella giornata di ieri, in Consiglio Comunale, è stata presentata una vera e propria pioggia di emendamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Forza Italia dovrebbe depositarne circa 160, Fratelli d’Italia 4 e la Lega 3. Non mancano però gli emendamenti dalla stessa maggioranza: 22, tra cui quelli dei Verdi, del Gruppo misto e del consigliere dem Alessandro Giungi. 🔗 Leggi su Internews24.com

