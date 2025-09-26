San Siro lunedì prevista una seduta ad oltranza in Consiglio per la decisione finale | tutte le novità
San Siro, tra opposizione e maggioranza oltre 180 emendamenti: lunedì decisiva la seduta per il via libera alla vendita dell’impianto a Inter e Milan. La vendita di San Siro continua a essere al centro del dibattito politico milanese. Nella giornata di ieri, in Consiglio Comunale, è stata presentata una vera e propria pioggia di emendamenti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Forza Italia dovrebbe depositarne circa 160, Fratelli d’Italia 4 e la Lega 3. Non mancano però gli emendamenti dalla stessa maggioranza: 22, tra cui quelli dei Verdi, del Gruppo misto e del consigliere dem Alessandro Giungi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ieri la prima seduta, lunedì il voto decisivo: San Siro alla partita finale, Milan e Inter attendono. Il punto dei quotidiani
Il futuro di San Siro. Lunedì il Comune di #Milano deciderà sulla proposta di #Inter e #Milan di acquistare l'area dello #stadio. "È la storia del calcio", dice l'ex campione nerazzurro Sandro #Mazzola. #Tg1 Alessandra Barone
San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia - Dopo quattro ore di discussione in aula, tutto rinviato alla seduta ad oltranza di lunedì pomeriggio. Si legge su msn.com
San Siro, Sala sceglie la linea soft: “In caso di bocciatura non mi dimetterò, quasi chiusa la trattativa con i club” - Milano, 4 settembre 2025 – Torna a parlare in pubblico dopo oltre un mese e svaria a tutto campo sul caso San Siro. ilgiorno.it scrive