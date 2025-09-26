San Siro Inter Monguzzi contro Marotta | Non si lamenti e dia la possibilità di identificare i titolari effettivi

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro Inter, il presidente nerazurro Giuseppe Marotta rilancia sull’impianto, Monguzzi chiede chiarezza sulla proprietà dei club. Il futuro di San Siro continua a dividere il mondo politico e quello sportivo. Nel giorno della cerimonia in cui ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in marketing e mercati globali, il presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha affrontato il tema legato alla vendita dell’impianto, sottolineando le possibili conseguenze di un eventuale stop da parte del Consiglio comunale. LE PAROLE DI MAROTTA – «Mancata vendita San Siro? Rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto. 🔗 Leggi su Internews24.com

san siro inter monguzzi contro marotta non si lamenti e dia la possibilit224 di identificare i titolari effettivi

© Internews24.com - San Siro Inter, Monguzzi contro Marotta: «Non si lamenti e dia la possibilità di identificare i titolari effettivi»

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

san siro inter monguzziStadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan” - Rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto", le parole di Marotta ... Scrive msn.com

san siro inter monguzziSan Siro, oggi inizia il dibattito in Consiglio comunale: in maggioranza 7 contrari. Dalla Chiesa: “Non sappiamo chi sono i titolari effettivi di Inter e Milan” - Il Consiglio comunale di Milano discute la vendita dello stadio a Inter e Milan. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Inter Monguzzi