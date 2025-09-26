San Siro Inter Monguzzi contro Marotta | Non si lamenti e dia la possibilità di identificare i titolari effettivi

San Siro Inter, il presidente nerazurro Giuseppe Marotta rilancia sull’impianto, Monguzzi chiede chiarezza sulla proprietà dei club. Il futuro di San Siro continua a dividere il mondo politico e quello sportivo. Nel giorno della cerimonia in cui ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in marketing e mercati globali, il presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha affrontato il tema legato alla vendita dell’impianto, sottolineando le possibili conseguenze di un eventuale stop da parte del Consiglio comunale. LE PAROLE DI MAROTTA – «Mancata vendita San Siro? Rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, Monguzzi contro Marotta: «Non si lamenti e dia la possibilità di identificare i titolari effettivi»

